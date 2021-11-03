Belarus yönetimi, muhaliflerin televizyon haber kanalını “aşırı uç örgüt” ilan etti

Belarus yönetimi, merkezi Polonya’da bulunan muhaliflerin televizyon haber kanalı Belsat’ı “aşırı uç örgüt” olarak ilan etti. Belarus yönetiminin son açıklaması, bu ülke yasalarına göre kanalda çalışanların ve yine bu kanalı izleyenlerin 7 yıl hapis cezasıyla yargılanacakları anlamına geliyor.

Merkezi Varşova’da bulunan ve uydu üzerinden yayın yapan Belsat, Belarus’ta devlet yayınlarına alternatif olarak muhalefetin görüşlerini yansıtıyor. Belsat için çalışan iki Belaruslu gazeteci şubat ayındaki gösterileri filme aldıkları gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderilmişti.

Belarus’ta yasak ilan edilen televizyon kanalının haberlerine izleyiciler uydu ve internet üzerinden ulaşabiliyor. Belarus İçişleri Bakanlığı haber kanalının “aşırı uç örgüt” ilan edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, internet ve uydu üzerinden izlenmesine de yasak getirildiğini duyurdu.

Belsat yönetimi ise yasaklama kararının saçma ve anlamsız ve boşuna bir uygulama olduğunu bildirdi.

Belarus'ta sürgündeki muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya'nın danışmanı Franak Viacorka, "dünyada ilk kez bir rejim televizyon kanalının tamamını etiketledi." diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Euronews