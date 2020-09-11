Belaruslu kadınlar düşünce özgürlüğü Sakharov Ödülü'ne aday gösterilebilir

Avrupa Parlamentosunun (AP) düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl Belaruslu kadınların aday gösterileceği tahmin ediliyor.

AP'deki bazı siyasi grupların 9 Ağustos'ta yapılan seçimden sonra başlayan protesto gösterilerinde ön plana çıkan kadınlar ve kadın liderlere ödülün verilmesi konusunda uzlaşması bekleniyor.

AP'nin ikinci büyük grubu Sosyalist ve Demokratlar, Sakharov Ödülü için adaylarının Belaruslu muhalifler Svetlana Tikhanovskaya, Maria Kolesnikova ve Veronika Tsepkalo ile Belaruslu kadınlar olduğunu bu hafta duyurdu.

Avrupa basınındaki haberlerde, parlamentodaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) de ödül için hazırladıkları aday listesinde Belaruslu kadınları en üst sıraya koydukları belirtiliyor.

EPP, Sosyalistler ve Demokratlar, Yeşiller ve liberal grup Renew Europe yönetimleri arasında yapılacak görüşmelerden sonra Belaruslu kadınların ortak aday olarak gösterilebileceği ifade ediliyor.

- Aung San Suu Çii, Sakhavor Ödül Topluluğundan çıkarıldı

Öte yandan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, insan haklarının geliştirilmesi için kurulan ve AP ile bugüne kadar ödülü kazananlar arasında bir iletişim zemini olarak kullanılan Sakharov Ödül Topluluğundan çıkarıldı.

Avrupa Parlamentosundaki liderlerin aldığı karara gerekçe olarak Suu Çii'nin Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçları kabul etmemesi ve bu konuda harekete geçmemesi gösterildi.

Ödüle 1990'da layık görülen, 1991'de de Nobel Barış Ödülü verilen Suu Çii, 2010'a kadar ev hapsinde kalmıştı.

Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, Avrupa Parlamentosu tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve gruplara verilmek üzere 1988'de konulmuştu. Ödülün 2019'daki sahibi Uygur azınlığı savunan çalışmasıyla akademisyen İlham Tohti olmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 15:37