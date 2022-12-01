Belaruslu muhalif Kalesnikava yoğun bakımda

40 yaşındaki Kalesnikava 2021'de, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun otoriter rejimine karşı düzenlenen protestolardaki rolü nedeniyle 11 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kalesnikava önceki günlerde hastaneye kaldırılsa da doktorlar teşhisiyle veya ameliyatla ilgili başka ayrıntı paylaşmadı.

Kalesnikava'nın, muhalif meslektaşları tarafından yönetilen Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kalesnikava'nın hastaneye kaldırıldığı ve 28 Kasım'da ameliyat olduğu belirtildi.

Muhalif siyasetçi Viktar Babarıka da Telegram mesajında benzer yorumlarda bulunarak Kalesnikava'nın güneydoğudaki Gomel kentindeki bir hastane ünitesine nakledildiğini söyledi.

Kalesnikava'nın babası Aleksandr da kızının hastaneye kaldırıldığını söyleyerek ekimde onu hapishanede en son ziyaret ettiğinde Kalesnikava'nın enerjik ve neşeli göründüğünü ekledi.

Lukaşenko'yu açıkça eleştiren Kalesnikava, Belarus Devlet Başkanı'nın geniş kesimlerce geçersiz olduğu düşünülen yeniden seçilmesinin ardından 2020'de Belarus'ta patlak veren kitlesel protesto gösterilerindeki rolü nedeniyle hapse atılmıştı.

Kalesnikava, kendisine yöneltilen suçlamaların uydurma olduğunu söylemişti. Muhalefet, seçim sonuçlarının çarpıtıldığını ve asıl kazananın Svetlana Tihanovskaya olduğunu açıklamıştı.

Babarıka'nın Telegram kanalında, Kalesnikava'nın çarşamba günü yoğun bakımdan çıkarılarak derlenme ünitesine yerleştirileceği belirtildi.

Sürgündeki muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya, Telegram mesajında "Sevgili Masha'mız (Mariya), hepimiz iyi olacağını umuyoruz!" diye yazdı. Tihanovskaya, Kalesnikava'nın hastaneye kaldırıldığına dair ilk haberi "korkunç bir haber" olarak nitelendirdi.

Seçim sonucuna karşı yapılan protestolarda çok sayıda protestocu darp edildi.

Tihanovskaya gibi diğerleriyse, Belarus Devlet Başkanı kendi yönetimine karşı olanlara acımasızca baskı uygularken sürgüne zorlandı.

Avrupa'nın son diktatörü olarak adlandırılan Lukaşenko 1994'ten bu yana iktidarda. Lukaşenko'un güvenlik güçleri, Kalesnikava'yı Minsk'te kaçırdıktan sonra Ukrayna'ya sınır dışı etmeye çalışmıştı.

Ancak Kalesnikava ülkeden ayrılmayı reddetmiş ve sınırda, herkesçe bilinen bir şekilde, pasaportunu yırtıp arabanın camından dışarı çıkarken görüntülenmişti.

Kaynak: Independent Türkçe