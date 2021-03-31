Belaruslu muhalif lidere terör soruşturması

Belarus'ta, muhalefet lideri ve eski cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya hakkında terörizm suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

Belarus Başsavcısı Andrei Shved, pazartesi günü yaptığı açıklamada, başkent Minsk ve diğer kentlerde patlama ve kundaklama saldırıları düzenlemeye teşebbüs ettiği şüphesiyle Tikhanovskaya hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcı, muhalefet lideri Tikhanovskaya'nın yanı sıra kimliği belirlenemeyen birkaç kişinin daha soruşturma kapsamında şüpheli olduğunu belirtti.

Kaynak: Euronews