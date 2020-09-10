Belaruslu muhalif siyasetçi Kalesnikava tutuklandı

Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından ülkeden ayrılan muhalif lider Svyatlana Tsihanouskaya’nın destekçileri tarafından kurulan Koordinasyon Konseyi lideri Marıya Kalesnikava tutuklandı.

Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra muhalefetin başlattığı protestolar 1 aydır devam ederken, Soruşturma Komitesi, muhalif siyasetçi Marıya Kalesnikava ve muhaliflerin avukatı Maksim Znak’ın ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma kapsamında dün tutuklandığını duyurdu.

5 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Kalesnikava’nın avukatı Lyudmila Kazak, muhalif siyasetçinin Minsk’te bir tutukevinde bulunduğunu ve hakkında beş yıla kadar hapis cezası istendiğini açıkladı.

SINIR DIŞI EDİLMEMEK İÇİN PASAPORTUNU YIRTTI

Bilindiği gibi, muhalif politikacı Marıya Kolesnikova ile danışmanları Anton Rodnenkov ve İvan Kravtsov, 7 Eylül 2020 Pazartesi günü Minsk’te kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılmışlardı. Belarus Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Kalesnikava, Rodnenkov ve Kravtsov’un Ukrayna’ya gittiği açıklanmıştı. Ancak daha sonra muhalefetten gelen açıklamada, kolluk kuvvetlerinin üç muhalifi zorla Ukrayna sınırına götürdüğü ve ülkeyi terk etmeye zorladığı belirtildi. Rodnenkov ve Kravtsov’un ülkeden çıkış yaptığı fakat Kalesnikava’nın ülkeden zorla sürgün edilmesini engellemek için kendi pasaportunu yırttığı bildirildi.

KALESNİKAVA’NIN AMACI NEYDİ?

Kalesnikava, Rusya gibi birkaç ülke hariç artık tüm dünyada hileli olduğu kabul görmüş olan seçimler sonrası otoriter rejimin başındaki Aleksandr Lukaşenko ile diyalog sağlamaya çalışmak için muhaliflerce kurulmuş Koordinasyon Konseyi adlı organizasyonun lideri.

Amaçları gücün barışçıl bir şekilde el değiştirmesini sağlamaktı.

BELARUS’TAKİ PROTESTOLAR

Belarus Halk Cumhuriyeti, 26 yıldır ülkenin başında olan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı düzenlenen kitlesel protestolar ve grevler ile yaklaşık 1 aydır çalkalanıyor.

Belarus’ta, 9 Ağustos’ta yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle protesto gösterileri başlamıştı.

Belarus’taki muhalefet, seçimlerin hileyle kazanıldığını iddia ediyor. Avrupa Birliği de seçimlerin adil bir biçimde yapılmadığını savunarak, Minsk yönetimini yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 14:51