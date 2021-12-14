Belaruslu muhalifin eşine 18 yıl hapis

Belaruslu siyasi muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya 'kitlesel ayaklanma organize etmek ve nefret yaymaktan' dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Altı aydır kapalı kapılar ardında süren dava sonucu alınan karar siyasi olarak değerlendiriliyor.

Popüler bir video blogcusu ve aktivist olan Tikhanovskaya, Belarus lideri Alexander Lukaşenko karşıtı "Hamam böceğini durdur" sloganıyla biliniyor. Tikhanovskaya Ağustos 2020'deki devlet başkanlığı seçimlerinde Lukaşenko karşısında adaylığını ilan etmesinden iki gün sonra, Mayıs 2020'de tutuklanmıştı. Bunun üzerine eşi Svetlana Tikhanovskaya seçimlerde aday olmuştu.

Kampanyası sırasında on binlerce kişinin desteğini alan Svetlana Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun hileli olarak nitelenen seçimlerden galip çıkmasının ardından başkent Minsk'te başlayan ve haftalarca süren yüzbinlerce kişinin katıldığı kitlesel protesto eylemlerine destek ve yön vermişti.

Svetlana Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun muhalif siyasetçilere baskılarının artması, bazı kilit isimleri tutuklaması üzerine Litvanya'ya kaçmıştı.

Son aylarda sivil toplum kuruluşlarına, insan hakları gruplarına aktivistlere ve gazetecilere yönelik baskıyı arttıran Lukaşenko yönetimi, geçen yılki protestoları desteklediğinden şüphelenilen kişilere yönelik kitlesel baskın ve gözaltı operasyonları düzenliyor.

Kaynak: Euronews