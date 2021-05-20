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Belarus’ta askeri uçak kazası: 2 ölü

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada orduya ait Yak-130 eğitim uçağının Baranoviçi kenti yakınlarında düştüğünü duyuruldu. Kazada iki pilot öldü.

Avrupa 20.05.2021, 02:57
Belarus’ta askeri uçak kazası: 2 ölü

Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram’dan yapılan açıklamasında, orduya ait Yak-130 eğitim uçağının Baranoviçi kenti yakınlarında düştüğü, iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, pilotların uçuş sırasında teknik bir arıza tespit ettikleri ve uçağı yerleşim yerinden uzaklaştırıldıktan sonra atlamaya çalıştıkları, ancak başarılı olamadıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uçağın düştüğü bölgede pilotlar dışında herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Sputnik

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#Belarus #askeri uçak
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