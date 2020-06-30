Belarus’ta başkan adayı Tsepkalo ile ilgili bir Türk vatandaşının şikayeti soruşturuluyor

Belarus İçişleri Bakanlığı, bir Türk vatandaşının şikayeti üzerine, devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Valeriy Tsepkalo’nun yasadışı faaliyette bulunma olasılığıyla ilgili ön inceleme başlattı.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, "Bir Türkiye vatandaşının Tsepkalo’nun yasadışı faaliyette bulunduğu yönündeki şikayeti üzerine, ön incelemenin başlatılması amacıyla Başsavcılıktan İçişleri Bakanlığına materyaller geldi. Halihazırda inceleme yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Başsavcılıktan konuyla ilgili Sputnik’e yapılan açıklamada, Türkiye kökenli Belarus vatandaşından şikayet dilekçesinin alındığı belirtildi.

İddiaların araştırılması için şikayet dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na yönlendirildiği aktaran başsavcılık, ön incelemeyle ilgili bilgilerin gizli olduğu gerekçesiyle şikayetin konusunu açıklamadı.

Kaynak: Sputnik