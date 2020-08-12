Belarus’ta seçim sonuçlarını protestolar devam ediyor

Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler yine eylemlere başladı.

Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde protestolar 4. gününde devam ediyor.

Önceki gösterilerde polisin sert müdahalesine tepki olarak şehrin farklı yerlerinde caddelerde kadınlar çiçekler ile zincir yaparak eylemler düzenledi.

Aynı eylemi Minsk’te yaklaşık 200 sağlık çalışanı da gerçekleştirirken, bu tarz eylem Brest, Vitebsk, Gomel ve Grodno şehirlerinde de yayıldı.

Polis, eylemcilere müdahale etmedi.

Muhalifler, sosyal medyadan "akşam saatinde tekrar şehir meydanlarında toplanma" çağrısı yaptı.

Öte yandan Minsk merkezindeki bazı cadde, metro istasyonu ve alışveriş merkezlerinin güvenlik gerekçesiyle kapatılması kararı alındı.

Güvenlik güçleri, şehrin pek çok yerinde sıkı önlem aldı. Bazı göstericiler caddelerde trafiğin akışını engellemeye çalıştı. Zaman zaman güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen bazı protestocular gözaltına alındı.

Belarus-1 devlet televizyon kanalı, "gösterilerde provokatörlük yaptığı" iddia edilen ve yakalanan bazı Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının görüntülerini yayınladı.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

Kaynak: AA