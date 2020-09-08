Belarus'taki muhalif Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı

Rus TASS haber ajansının haberine göre, Devlet Sınır Komitesi, Kolesnikova'nın çalışma arkadaşları Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov'la birlikte sınır kontrolünden geçmeye çalışrıken yakalandığını duyurdu.
Belarus televizyonu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Svetlana Tihanovskaya’nın destekçilerinin kurduğu Koordinasyon Konseyi'nin üyelerinden Maria Kolesnikova'nın, Ukrayna sınırını kaçak olarak geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Televizyon kanalı Belarus 1, Kolesnikova, Kravtsov ve Rodnenkov'un ek sınır kontrolü sırasında, Ukrayna'ya sızmaya çalıştığını söyledi.Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 13:53