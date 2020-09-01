Belarus’tan gelen yakıt dolu treni Jitomir’de havaya uçurmaya çalıştılar

Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde bulunan Korosten reyonunda, petrol ürünleri içeren bir yük treninin hareket ettiği demiryolu raylarında bir patlama meydana geldi. SBU, davayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.



Ukrayna Güvenlik Servisi’nin basın servisi tarafından bildirildiğine göre Beyaz Rusya’dan gelen, benzin ve mazot yüklü 64 vagonu taşıyan bir trenin hareketi sırasında Sokoriki-Behi hattında patlama meydana geldi. Raylar deforme oldu ve demiryolu traversleri hasar gördü.

Kolluk kuvvetleri, demiryolu hattının havaya uçurulması ile ilgili olarak terör eylemi kapsamında bir soruşturma başlattı. Petrol ürünlerini taşıyan trenin hasar görmediği de belirtildi.

Jitomir Bölge Devlet İdaresi Başkanı Vitaliy Buneçka Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tamir ekiplerinin trafiğin devam etmesi için hasar gören bölümleri onardığını söyledi.

Kaynak: ukrhaber.com