Belçika 41 yıl sonra teröristin iadesine karar verdi

Ghent kentindeki mahkeme, ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın üyesi olmak ve 1981'de İspanya'da 6 güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarına karışmakla suçlanan Natividad Jauregui'nin, 7 yıldır yaşadığı Belçika'dan İspanya'ya iade edilmesi talebini onayladı.

İspanya, ETA üyesi kadının 1979'dan beri peşindeydi. Bir süre Meksika'da, 14 yıl Fransa'da yaşadığı belirtilen Jauregui'nin uzun yıllardır Belçika'nın Ghent kentinde kendini gizlemeden yaşadığı kaydedildi.

İspanya, Jauregui'nin Ghent kentinde görülmesinden sonra ilk olarak 2004'te iade talebinde bulunmuş ancak Belçika mahkemesi, ETA üyesinin insan hakları ihlaline uğrayacağı gerekçesiyle iade talebini reddetmişti.

İspanya daha sonra da birçok kez iade talebinde bulundu ancak hepsi geri çevrildi. Son olarak 2015'teki ret kararından sonra İspanya'daki terör saldırısı kurbanlardan birinin ailesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

AİHM, geçen yıl verdiği kararda, İspanya hükümetinin taleplerinin reddedilmesinden önce Belçika mahkemelerinin yeteri karar soruşturma yapmadığına hükmetti. Belçika'nın ayrıca aileye tazminat ödemesine karar verildi.

AİHM kararından sonra dosyanın tekrar geldiği Ghent mahkemesi bu kez iade yönünde karar aldı. Jauregui'nin avukatı Paul Bekaert, kararın nihai olmadığını söyledi. Katalonya'nın bağımsızlığını savunan Katalan siyasetçilerin de avukatlığını yapan Bekaert, kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

ETA, İspanya'nın kuzeydoğusunda Bask bölgesinin bağımsızlığı için yaklaşık 60 yıl mücadele etmişti. AB'nin terör örgütleri listesinde bulunan ETA, toprak altında gömülü silah ve patlayıcı malzemelerinin yerlerini 2017'de Fransa'ya bildirmişti.

Kaynak: AA