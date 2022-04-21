Belçika Başbakan Yardımcısı geçici olarak görevinden ayrıldı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, eşinin beyin kanserine yakalanması üzerine geçici olarak görevini bıraktı.

Wilmes, belirsiz bir süre için görevinden ayrıldığını belirten mektubunu, sosyal medya hesabında yayımladı.

Wilmes, mektubunda, "Bugün hastalık aniden hayatımıza girdi. Eşim Christopher (Stone), birçok kadın, erkek ve çocuk gibi agresif beyin kanserine karşı mücadelesine başlıyor." ifadesini kullandı.

Bu zorlu sınavın ailesi ve Belçika hükümetindeki rolü nedeniyle kendisi için sonuçları olacağını belirten Wilmes, "Bakan olmak özen, her zaman hazır olma hali ve tam bir bağlılık gerektiriyor. Bu durum, eşim Christopher ve çocuklarımızın bu zor dönemde ihtiyaç duyacağı desteği sağlamamı engelleyecekti. O, her zaman bizim yanımızda oldu, ben de şimdi onun yanında olmalıyım." ifadesine yer verdi.

Sophie Wilmes'in Başbakan Yardımcısı olarak üstlendiği görevlerine Tarım Bakanı David Clarinval ile Devlet Bakanı Mathieu Michel'in vekalet edecek. Başbakan Alexander De Croo ise bir süre daha Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenecek.

Sophie Wilmes, 2019 ila 2020 yılları arasında ülkenin ilk kadın Başbakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: Euronews