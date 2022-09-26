Belçika'da adalet bakanını kaçırmayı planladığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'u kaçırmayı planladıkları iddia edilen 4 Hollanda uyruklu şahıs polis tarafından tutuklandı.

Van Quickenborne'a yönelik tehdidin ne olduğu konusunda resmi açıklama yapılmazken, Belçika basını uyuşturucu çetesinin Van Quickenborne kaçırmayı planladığını iddia etti.

Şüphelilerden üçü geçtiğimiz cuma gecesi, biri ise bugün polis tarafından yakalandı.

Savcılık, kaçırma iddialarını doğrulamazken, Belçika polisi şüphelileri Hollanda’dan iade için çalışma başlattı.

Belçika basını Bakan Van Quickenborne’nin evinin önündeki araçta Kalaşnikof saldırı tüfeği, ateşli silahlar ve iki şişe benzin bulunduğunu ifade etti.

Bakanın güvenliği artırıldı

Federal savcılar geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, Bakan Van Quickenborne’un ciddi bir tehdit sonrasında daha sıkı polis gözetimi altına alındığını ifade etmiş, Bakan Quickenborne’un güvenliğine yönelik çok `ciddiye` alınan `muhtemel bir tehdit hakkında geçen hafta bilgilendirildiklerini` ve soruşturma başlattıklarını belirtmişti.

Van Quickenborne sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sıkı güvenlik altına alındığını ve önümüzdeki günlerde planlanan etkinliklere katılmayacağını aktararak, organize suçla mücadele eden herkesin riskleri bildiğini ve eskisinden daha fazla insan gücü ve kaynağa sahip` suç gruplarını hedef almaya devam edeceğini vurguladı.