Belçika'da aşırı sağcılara yönelik operasyonda 1 kişi hayatını kaybetti

Belçika basınındaki haberlere göre, polis ekipleri sabah erken saatlerde aşırı sağ gruplara mensup kişilerin barındığı evlere baskınlar düzenledi.

Polisin silah kaçakçılığına karışan ayrıca terör saldırısı düzenleyebileceği belirtilen şüphelileri aradığı belirtildi.

Federal savcılık, toplam 10 eve baskın düzenlendiğini, bir evde polise ateş açıldığını bildirdi. Polisle çıkan çatışmada evin sahibinin öldüğü açıklandı. Ölen kişinin 36 yaşında bir Belçika vatandaşı olduğu kaydedildi.

Savcılık, baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini, bunların çoğunun ruhsatsız olduğunu bildirdi.

Avrupa'nın en büyük limanlarından birinin bulunduğu Anvers'te son yıllarda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan çetelerin şiddet olaylarında artış görülüyor.

Son olarak aşırı sağ gruplarla da bağlantılı uyuşturucu çetelerinin Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'u kaçırmayı planladığı bildirilmiş, bu eylemi planladığı belirtilen 4 şüpheli, Hollanda'da yakalanmıştı.