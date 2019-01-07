Belçika'da bir bölgede daha helal kesim yasağı başladı

Belçika’nın Flaman bölgesinde İslami usüllere göre hayvan kesimi ve Yahudilere göre koşer kesimi yasağı uygulanmaya başladı.

Flaman parlamentosunun geçen yıl kabul ettiği ve hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, ilk etapta küçükbaş hayvanlar için uygulamaya koyuldu.

İslam inancında helal, Yahudi inancında ise koşer olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor. Yahudi ve Müslüman gruplar, AB'nin din özgürlüğü yasasını ihlal ettiğini söylüyor

Bir Belçika bölgesi, hayvan öldürülmeden önce sersemlemediği sürece, din özgürlüğünü ihlal ettiğini söyleyen eleştirilere rağmen, helal ve koşer katliamlarını yasakladı.

Flanders'ın kuzey bölgesi, yasağı uygulayan ilk Belçika’dır ve bunu Eylül ayında Valonyanın güney bölgesi izlemektedir.

Yasa, Avrupa Yahudi Kongresi tarafından "Nazilerin işgalinden bu yana Yahudi din haklarına yapılan en büyük saldırı" olarak gösterildi.

İsveç, Danimarka, İsviçre ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere birçok ülke, şoklanmadan hayvan öldürülmesini yasakladı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 15:17