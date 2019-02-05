Belçika'da Doğu Türkistan protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Dünya Uygur Kurultayı (WUC) tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman'daki protestoya yaklaşık 100 kişi katıldı.

"Bir Ses Bir Adım" sloganı ile toplanan protestocular, çevredekilere Uygur halkının sorunlarını anlatan bildiri dağıttı.

Çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu grup, "Uygur halkına özgürlük" yazılı pankart taşıdı.

Gösteride okunan bildiride, "Doğu Türkistan'da toplama kampları, zorunlu muayeneler ile toplanan DNA bilgileri, Uygurcanın yasaklanması, dini ibadetlerin yasaklanması, yurt dışında eğitim alan Uygurların kendilerine ve ailelerine baskılar, yüz tanıma sistemli kameralar, çipli ve sabıka kayıdı yüklü elektronik kimlik kartları ve sosyal hayatın her köşe başında güvenlik noktaları oluşturulduğu" konularındaki şikayetler dile getirildi.

Kaynak: AA