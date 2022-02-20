banner39

banner35

Belçika'da hız treni kabusu

Belçika'nın Batı Flandre kentinde bir tema parkta hız treni kabusu yaşandı. 37 metre yükseklikteki tren birden arızalanınca, içindeki 7 kişi saatlerce mahsur kaldı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Avrupa 20.02.2022, 15:38
Belçika'da hız treni kabusu

Belçika'nın Flandre kentindeki Plopsaland adlı tema parkta akşam saatleriydi.

7 kişinin bindiği hız treni, bir anda durdu. 37 metre yükseklikteki tepe noktasında asılı kaldı. Arıza ilk etapta giderilemedi. Hız treninde mahsur kalanlar için itfaiyeye haber verildi.

Tren 6 saat sonra indirildi

Saatler içinde hava koşullarının sertleşmesi nedeniyle, kurtarma operasyonu güçlükle yapıldı.Trendekiler, 6 saatin sonunda sağ salim indirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından donma tehlikesi bulunanlar, hastaneye kaldırıldı.

Tema park yetkilileri, hava koşullarının tren arızasına yol açmadığı görüşünde. Rüzgarın şiddetinin, hız treninin çalışması için gerekli standarda uygun olduğu savunuldu. Arızanın nedeni araştırılıyor.

#Belçika
Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?