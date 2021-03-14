Belçika'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi

Belçika'da çeşitli şehirlerde iklim değişikliği protestoları düzenlendi.

Çevreci dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla göstericiler, "Küresel İklim Grevi" temasıyla başkent Brüksel’deki Mont des Arts Meydanı'nda toplandı.

Siyah avukat cübbeleriyle gösteriye katılanlar, bir dakika boyunca hareketsiz kalarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

Slogan atan ve renkli afişler taşıyan gruptakiler, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Okunan bildiride, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasına alınması gerektiği vurgulandı ve sosyal eşitlik konusunda iyileştirme yapılması istendi.

Gösteriler, Brüksel, Anvers, Liege, Namur, Hasselt, Gent ve Genk şehirlerinde 100 farklı noktada gerçekleştirildi.

AA