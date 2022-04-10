Belçika'da Kinder fabrikası mühürlendi

Avrupa'da birçok ülkede yayılan salmonella vakalarının kaynağı olarak işaret edilen Ferrero'nun Belçika'daki fabrikası geçici olarak mühürlendi.

Salmonella salgını, Avrupa'da çikolata tüketiminin en yüksek olduğu dönemlerden Paskalya kutlamalarına sadece 2 hafta kala patlak verdi.

Belçika Gıda Güvenliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada "Avrupa'da yüzlerce salmonella vakası tespit edildi" ve zehirlenme vakalarıyla Belçika'daki Ferrero fabrikası arasında kurulan bağın "doğrulandığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Soruşturma sonrası ve Ferrero'nun sağladığı bilgilerin eksik olduğunun tespitinin ardından Arlon şehrindeki Ferrero fabrikasına verilen üretim izninin çekilmesine ve bu fabrikadan gönderilen tüm Kinder ürünlerinin toplatılmasına karar verildi" denildi.

Ferrero ise soruşturmanın hızlı ve verimli yürütülmesinde yaşanan sorunları 'iç aksaklıklar'a bağlıyor.

Belçika'daki Arlon fabrikası, İtalyan çikolata devinin Kinder üretiminin yüzde 7'sini oluşturuyor.

Salmonella adlı bir bakterinin neden olduğu Salmonelloz hastalığı, gıda zehirlenmesi dolayısıyla yaşanan ölümlerde önemli rol oynuyor. 1 ile 3 gün arasında değişen kuluçka döneminin ardından semptomlar hastada görülmeye başlanıyor. Bunlar genellikle bazen akut gastro enterit, ishal, karın krampları, hafif ateş ve kusma olabiliyor.

Kaynak: Euronews