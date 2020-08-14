Belçika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 bin 191'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 916'ya çıktı.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 4 -10 Ağustos haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 605 olduğunu, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 9'luk artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da, bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 76 bin 191 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 916'ya yükseldi.

Kriz Merkezi Sözcüsü Frederique Jacobs, Kovid-19 gelişmelerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, vaka artışında sabitlenme, ölü sayılarında ise artış gözlemlenmeye başladığına dikkati çekti.

Hala en fazla vakanın Flaman kenti Anvers'te tespit edildiğini ifade eden Jacobs, bu şehri başkent Brüksel'in takip ettiğini bildirdi.

- Karantinaya girmeden işe giden kişi göz altına alındı

Yerel basında yer alan bir habere göre, Belçika tarafından "kırmızı bölge" olarak ilan edilen bir ülkeden dönen Belçikalı, karantina zorunluluğuna uymadan ve gerekli formları doldurmadan işe gitti.

Polisin söz konusu kişiyi alıkoyarak karantinaya aldığı belirtilirken, Kovid-19 testinin sonuçlarına göre şirket çalışanlarına ilişkin tedbir alınacağı kaydedildi.

- Geçen ay alınan yeni önlemler

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen ay bir dizi yeni önlem almıştı.

Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin gelecek hafta Kovid-19 gündemiyle tekrar toplanması bekleniyor.

Kaynak: AA