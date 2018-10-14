Belçika'da Türk adayların seçim heyecanı

Belçika'da altı yılda bir yapılan yerel seçimlerde yerel saatle 08.00'den itibaren belirlenen merkezlerde oy kullanılmaya başlandı. Ülkedeki yerel seçimlerde, 100'ü aşkın aday 10 bölge ve 581 belediyede, yaklaşık 13 bin belediye meclisi üyesi ile bölgesel temsilcilerde yer almak için yarıştığı bildirildi.

Başkent Brüksel’in en küçük belediyesi Saint-Josse’un Belediye Başkanı Emir Kır, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimlerde aday olan, seçilen veya seçilmeyen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Özellikle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Demokrasinin en önemli ayağı seçimlerdir. Herkes bugün demokrasi görevini yapmaya geldi. Dolayısıyla bu seçimlerin hepimize hayırlı olmasını dilerim."dedi.

Seçmenler, başkent Brüksel Bölgesi, Flaman Bölgesi, Valon Bölgesi ve Almanca konuşulan topluluktaki yerel yöneticileri bugün yapılacak seçimlerle belirleyecek.

Belçika'da altı yılda bir düzenlenen yerel seçimler, 18 yaşını doldurmuş yaklaşık 8 milyon seçmenin katılımıyla yapılacak.

Belediye başkanları, seçimlerin ardından meclisler tarafından seçilecek. Belçikalılar, seçimlerde partilerden çok, aday bazlı oy kullanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 12:17