Belçika'da ülke tarihinin en büyük davası 5 Aralık'ta görülmeye başlanacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'de 32 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının sanıklarının yargılanacağı dava için 36 kişilik halk jürisi seçiliyor.

Brüksel Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarla ilgili 10 kişinin yargılanacağı dava için jüri adayı olarak belirlenen 1000 vatandaş arasından seçim yapıyor.

Adaylar, 28-65 yaş arasında adli sicil kaydı bulunmayan ve Fransızca bilen kişilerden oluşuyor.

12'si esas jüriyi, 24'ü yedekleri oluşturacak 36 kişi, 5 Aralık'ta yapılacak ilk duruşmada hazır bulunacak.

Sanıkların suçlu olup olmadığına karar verecek mercinin profesyonel yargıçlar yerine halktan oluşmasına, bazı milletvekilleri ve federal savcı karşı çıkmıştı.

Şimdiye kadarki en büyük dava olması bekleniyor

Davanın, duruşmalara çok sayıda mağdur ve ailelerinin katılması nedeniyle Belçika'nın şimdiye kadarki en büyük davası olması bekleniyor.

Dava, geçici olarak mahkeme binasına dönüştürülen eski NATO karargahında görülecek.

22 Mart 2016'da Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maalbeek metro istasyonunda düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Sanıkların hem Brüksel hem de Kasım 2015'te Paris'teki saldırılardan sorumlu olan DEAŞ'ın bir birimine üye oldukları iddia ediliyor.

Davanın ön duruşması 12 Eylül'de yapılmıştı.