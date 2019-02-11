Belçika'daki Türklerden Yemen'e yardım kampanyası

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika'nın Türk Kızılayı ile başlattığı "Yemen'e hemen yardım" kampanyası final programı, birliğin Brüksel'deki merkezinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "Sıcak evlerinizde otururken binlerce kilometre ötedeki bir insanlık trajedisine gösterdiğiniz duyarlılık her türlü takdire şayan, her türlü desteği hak ediyor." dedi.

Gümrükçü, Yemen'in bazı çıkar gruplarının güç çekişmeleri nedeniyle medyada yeterince yer bulamadığına dikkati çekerek "Orada büyük bir dram ve trajedi yaşanıyor. O bakımdan sizin yaptığınız yardım büyük bir önem kazanıyor. Unutulmuş bir savaşta unutulmuş bir topluma biz buradan yardım eli uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi de "Biz artık teşkilat olarak Avrupa'nın sınırlarına dayandık ve Avrupa'nın dışına çıkma vaktimiz de çoktan gelmiştir. Gönül coğrafyamızı kucaklama vakti çoktan gelmiştir. Kızılay ile birlikte Yemen'e yaptığımız yardım da bunun bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Biliriz ki onların dileği bizimle birliktedir"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Yemen'i çoğumuz bilmeyiz, tanımayız ama biliriz ki onların umudu burasıdır. Biliriz ki onların gözü buradadır. Biliriz ki onların dileği bizimle birliktedir." diye konuştu.

AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, İslam dünyasında çok büyük acıların yaşandığını belirterek "Çıkan sorunlara ancak bir parmak merhem sürmekle yetinebiliyoruz. Aslında bu sorunları çözebilme yeteneğini kazanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

UID Belçika Başkanı Basir Hamarat, "Bir beden düşünün başı doğuda, ayağı batıda. Doğudaki başa iğne batırdığınız zaman ayak hisseder. Biz nerede mağdur insan varsa mecbur el uzatmalıyız." dedi.

Programa UID Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit ve çok sayıda davetli de katıldı.

Final programıyla Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınların başlattığı Yemen için yardım kampanyasında 48 bin 200 avro toplandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2019, 00:30