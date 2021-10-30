Belçika'dan Ruanda'ya kültürel iade
Belçika'nın Ruanda'yı sömürgeleştirdiği döneme ait kaydedilen 4 binden fazla geleneksel şarkı ve müziklerin dijital kaydı iade edildi.
Avrupa 30.10.2021, 21:45
The New Times'ın haberine göre, Belçika'nın Kigali Büyükelçiliği, yıllarca yönettikleri Ruanda topraklarında kayda alınan şarkı, müzik ve hikayelerin kayıtlarını Ruanda'ya geri verdi.
Dört bini aşkın kayıt Ruanda'da yeni nesillerin faydalanabilmesi için müzede sergilenecek.
Eserlerin Ruanda'ya dönmesi için Almanya'yla da görüşülüyor
Ruanda Kültür Mirası Akademisi Genel Direktörü Robert Masozera, sömürge dönemindeki sanat eserlerinin geri dönmesi için Belçika'nın yanı sıra Almanya'yla da görüştüklerini açıkladı.
İlk olarak 1916 yılında Ruanda topraklarına giren Belçika güçleri, 1960'lara kadar bölgede kaldı.
Teslim edilen kayıtların bir kısmının, sömürgecilik dönemi sonrasını da içerdiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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