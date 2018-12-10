Belçika'dan

Belçika'da açılan Afrika Müzesi, 'sömürgecilik yanlısı' imajını yeniden tasarlayarak "Sömürgeciliğin iyi bir şey olduğu mesajını" vermek için yola çıktı.

Müzenin genel müdürü Guido Gryseels, değişimin Belçika'nın kendisini reddetmeden geçmişten uzaklaşmasına yardımcı olacağını umuyor. Avrupa'nın bir zamanlar sömürgecilik dönemine ait koleksiyonların bulunduğu Belçika'nın Afrika Müzesi, beş yıl boyunca süren ve 73 milyon dolara mal olan bir çaba sonrası yeniden açıldı.

Müzenin yeniden açılması, Belçika'nın sömürgeci mirasını elinden kaçırmamaya çalıştığı sırada gündeme geldi. 120 binden fazla eşya koleksiyonunun çoğu, sömürge dönemi askeri operasyonlar sırasında toplanan Kongo'dan ya da misyonerlerden ve bilimsel kaşiflerden geliyor.

"Sömürgecilik iyidir, Afrika'ya uygarlık götürdük"

Müzenin genel müdürü olan Guido Gryseels, röportajda, Brüksel'in dışındaki Tervuren'deki müzenin, ırkçı ve sömürgeci imajını sarsmak için elden geçirildiğini söyledi.

“Her yaştan Belçikalı buraya geldi ve sömürgeciliğin iyi bir şey olduğunu, uygarlığı ve refahı ve kültürü Kongo'ya getirdiğimiz mesajını aldılar ” dedi.

Şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak adlandırılan Kongo, 1960 yılında bağımsızlığını kazanana dek yaklaşık 80 yıl boyunca, Belçika'nın sömürgesi idi. Kongo'dan gelen kauçuk ve diğer kaynakları çıkarma çabası milyonlarca Kongolunun açlıktan ve hastalıktan ölmesine neden oldu. Belçika ayrıca komşu Ruanda'ya (daha sonra Burundi'yi de sömürgesine dahil etti ) 20. yüzyılın başlarına kadar da hükmetti .

Afrikalılar vahşiler olarak gösteriliyor

Müzeye girerken, ziyaretçiler ilk olarak Belçika'nın sömürgeci mirasını ve müzenin eşyalarının nasıl elde edildiğini gösteren görüntüler görüyorlar. Bunun yanı sıra, Afrikalıları vahşiler olarak tasvir eden bir ırkçı heykel odası. Bir, “Leopard Man”, yerde başka bir uykuya dalmak için bir leopar derisi takan maskeli bir Afrikalı adam.

Gryseels bazı heykellere verdikleri isimleri şöyle sıralıyor; "Belçika, Kongo'ya Medeniyet Getiriyor” , “Belçika Kongo'ya Güvenlik Getiriyor.” , “İçinde nelerle uğraştığımızı gördünüz mü?”

Kaynak: www.dunyabulteni.net