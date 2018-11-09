Belçika Filistin misyonunun statüsünü yükseltti

Brüksel'de temaslarda bulunan Filistin Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad el-Malki'yle görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Kalkınma iş birliği ve diplomatların eğitimi konusunda yeni öncelikler belirlendi. Brüksel'deki Filistin misyonunun statüsü yükseltildi" ifadelerini kullandı.

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Reynders, görüşmede iki devletli barış çözümünün de konuşulduğunu, bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) oynayabileceği rolün ele alındığını aktardı.

Filistin medyasına konuşan Filistin misyonunun temsilcisi Abdul Rahim el-Farra ise, "Belçika'nın Filistin misyonunun diplomatik statüsünü yükseltme kararı, Filistin temsilcisini ülkedeki diğer büyükelçilerle aynı konuma taşımıştır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA