Belçika güvenlik önlemlerini artırıyor

Geçtiğimiz yıllarda terör eylemleriyle sarsılan Belçika'nın, tren istasyonlarında dubalı önlem alacağı ifade edildi. Belçika Ulusal Demiryolu (SNCB) yetkilisi Dimitri Temmerman, ülke genelinde yaklaşık 20 tren istasyonuna yerleştirilecek 500 dubanın, Londra ve Nice’te araçlarla gerçekleştirilen terör saldırılarının benzerinin Belçika’da meydana gelmesini engellemeye amaçladığını belirtti.
Belçika’da 2016 yılında meydana gelen terör saldırılarının ardından yayaların yaygın olarak bulunduğu bazı yerlere önlem amaçlı beton bloklar konulmuştu.
Beton blokları sabit dubalarla değiştirecek yeni uygulamanın maliyetinin yaklaşık 1.6 milyon avro olacağı tahmin ediliyor.
Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 14:58