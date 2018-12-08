Belçika hapishanesinden çıkan Müslüman'dan işkence açıklaması

Belçika'da yaşayan Müslüman Jean-Louis Denis, Suriye'de savaşmak isteyen gençleri organize ettiği için girdiği Belçika'daki Ittre'nin hapishanesinden beş yıl sonra çıktı.

Denis bu sabah 11 sularında çıktığı hapishaneden ayrılırken basına kısa bir açıklama yaptı.

"Bugün Müslümanlar hapiste. Çünkü onlar Müslüman.Onlar hapiste. Çünkü sevmediğin şeyleri söylüyorlar. Bu hapishanede beş yıl geçirdim (radikalleşmiş mahkumların bulunduğu hapishane bölümü.). İnsanların psikolojik olarak işkence gördüğü ve yıkıldığı bir ortam. Bu sadece kendi inançlarını güçlendirir. Elde etmek istediğin şeyin tam karşılığını veriyor. " dedi.

Denis elinde tuttuğu 20 Avroyu sallayarak, “Bugün, sadece küçük bir paraya sahip olmak için hayatlarını feda eden insanlar var” diyor. “Hayatımı Allah'a adamak ve İslam'ı insanlara açıklamak için istekliyim. Kardeşlerime bugün hapisteki çaresizliklerinde sabır diliyorum. " dedi.

Brüksel'deki Mahkeme Denis'i on yıl hapis cezasına çarptırdı, Denis'in terörist bir gruba liderlik ettiği kararı verildi. Ancak temyizde beş yıl hapis cezasına indirildi. Temyiz Mahkemesi, grubun lideri olduğu kanıtlanmadığına, ancak yalnızca üyeliğe ve dolayısıyla daha hafif cezaya çarptırılmasına karar verdi. Serbest bırakılmasının ardından Denis, annesiyle birlikte Londerzeel'de yaşamayı planlıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net