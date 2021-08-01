Belçika istihbaratından Çin uyarısı

Belçika istihbarat servisi üç Çinli akıllı telefon markasına karşı casusluk riski uyarısı yayınladı.

Belçika'da Çinli Xiaomi, Oppo ve OnePlus tarafından üretilen akıllı telefonlar tüketiciler arasında oldukça popüler.

Ancak Devlet Güvenlik Sözcüsü Ingrid Van Daele, söz konusu markaların kullanıldıklarında potansiyel casusluk tehdidi oluşturduğuna dair tüketicileri uyardı.

Belçikalı L'Echo ve De Tijd gazetelerinin haberine göre bu konuda henüz yargıya intikal etmiş somut vaka bulunmuyor.

Devlet Güvenlik Sözcüsü Daele, "Bu nedenle vatandaşlarımıza şimdilik sadece mümkün olduğu kadar uyanık ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Hollanda ve ABD gibi ülkeler, daha önce bu ürünler konusunda özel hayat ve ulusal güvenlik riskleri olabileceğini dile getirmişti.

Parlamenter Michael Freilich'in bir soru önergesine yanıt olarak Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne “bu şirketler ve Çin Devleti arasında sistematik ve derin bir etkileşim olduğunun tespit edildiği" yanıtını verdi.

Van Daele'ye göre bu şirketler ile Çin hükümeti ve istihbarat servisleri arasındaki ilişki Çin ulusal yasalarına aykırı değil. Daele "Çin ulusal istihbarat yasası, tüm Çinli şirketleri istihbarat servisleriyle işbirliği yapmaya zorluyor” dedi.

Oppo'nun Belçikalı sözcüsü Dries Cludts, firmanın dünya çapında 40'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve bulunduğu ülkelerdeki hükümetler ve karar vericilerle olumlu ilişkiler sürdürdüğünü söyleyerek "Tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: Euronews