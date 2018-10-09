Belçika ordusunda istifa alarmı

Belçika'daki Flaman toplumu için resmi yayın yapan VRT'nin ele geçirdiği belgeye göre, Belçika ordusundaki asker sayısı 25 binin altına geriledi. Özellikle genç askerlerin istifaları nedeniyle son dönemde küçülmeye başladığı ortaya çıktı. Her yıl yaklaşık bin askerin görevden ayrıldığı, durumun "alarm verici" olduğu ifade edildi.

Askeri sendika temsilcisi Edwin Lauwereins, askerlerin sadece Belçika sokaklarında görevlendirildiğini ve beklentinin aksine sahaya çıkamadığını, bunun da kısa sürede istifaya yol açtığını belirtti.

TERÖR SALDIRILARI SONRASI ASKER SOKAĞA İNMİŞTİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da yaşanan terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı.

Geçen yıl, devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği açıklanmıştı.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

