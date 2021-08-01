Belçika temmuzda rekor kırdı

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'ne (RMI) göre temmuz ayında yağmur rekoru kırıldı. Belçika'da 2021 yılının temmuz ayı, ülkede ilk hava ölçümlerinin kaydedilmeye başlandığı tarihten bu yana en yağışlı temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Sadece başkent Brüksel'de bu ay içerisinde toplam 17 yağışlı gün boyunca 166,5 mm'lik yağmur yağdı. Bunun normal ortalaması 76,9 mm.

IRM'den yapılan açıklamada "Bu değer, 2000 yılındaki 133,8 mm'lik son rekoru büyük bir farkla geride bıraktı" denildi.

Yağışların çoğu 11-20 Temmuz tarihleri arasında yağdı. Bu dönemde 83 mm yağış kaydedildi. Tarihsel olarak temmuz ayının ikinci yarısı için bu miktar 1892'den bu yana 98,3 mm ile sadece 1962'de geçilmişti.

Brüksel'e en fazla yağış 58,9 mm ile 15 Temmuz'da düştü. Ülkenin geri kalanında en yoğun yağış 14 Temmuz'da gerçekleşti. O gün, RMI 100 mm'den fazla yağmur kaydetti ve bunların çoğu 179 mm ile Liege eyaletindeki Hockai'de kaydedildi.

Ayrıca sıcaklıklar da 17,9 derece ile temmuz ayının büyük bir bölümünde 18,7 olan ortalamanın altında kaldı.

RMI temmuz ayı toplamında 24 günün bahar havası (20 °C'nin üzerinde) ve sadece 3 günün yaz havası (25 °C'nin üzerinde) olduğunu kaydetti.

Güneş toplamda 170 saat 9 dakika parlarken bu süre nisan ayında bile 198 saat olmuştu.

Kaynak: Euronews