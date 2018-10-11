Belçika yerel seçimlerinde Türk adaylar yarışıyor

Belçika'da pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 100'ü aşkın Türk kökenli aday yerel yönetimlerde yer alabilmek için büyük bir heyecanla çalışıyor. Başkent Brüksel'de Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı Schaerbeek ve Saint-Josse gibi belediyelerin yanı sıra Flaman bölgesindeki Gent kenti de Türk adaylar halkı ikna etmek istiyor.

Seçim kampanyası boyunca sokak sokak dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Türk kökenli adaylar, halkın özellikle eğitim, sosyal projeler, konut ve işsizlik gibi sorunlarını dinliyor.

Yaklaşık 230 bin Türk kökenlinin yaşadığı Belçika’daki yerel seçimlerde mevcut partilerden aday olan Türk kökenlilerin yanı sıra yeni parti kuranlar da bulunuyor.

Türk kökenli vatandaşların karşılaştığı en önemli sıkıntı istihdam olduğu belirtiliyor.

Yerel seçimlerde 8 milyon 135 bin 774 seçmen, 10 bölge ve 581 belediyede, yaklaşık 13 bin belediye meclisi üyesi ile bölgesel temsilcileri belirleyecek. Seçimlerde 100'ü aşkın Türk aday yer alıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

