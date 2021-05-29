Belçika’dan Johnson and Johnson kararı

Belçika hükümeti Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısını olan 40 yaşın altında bir kadının oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 41 yaşından küçükler için Johnson&Johnson ile aşılamayı durdurdu.

Brüksel'de yaşayan ve diplomat eşi olan 40 yaşındaki Sloven kadının hastaneye kaldırıldığı ve nadir görülen bir trombozdan öldüğü açıklandı. Aşıyı kendi ülkesinin elçiliği aracılığıyla aldığı belirtilen şahıs aşıyı cuma günü olmuştu.

Johnson and Johnson aşısı Avrupa'ya yılın ikinci çeyreğinde gelmeye başladı ve Avrupa'da kullanımı olan 4 aşının toplam miktarının yüzde 10'u oluşturuyor.

Yaşanan komplikasyon sonucu ölüm şimdiye kadar bu aşı için bildirilen ilk örnek oldu. Belçika şimdiye kadar elinde bulunan 40 bin doz Johnson and Johnson aşısını evde yalnız yaşayan yaşlılara ve 45 yaş üstü evsizlere uyguluyordu.

AstraZeneca için benzer durum söz konusu

Avrupa'da bazı ülkeler daha önce de AstraZeneca aşısını benzeri sebeplerden ötürü askıya almıştı. Bazı ülkeler de AstraZeneca'yı sadece 55 veya 60 yaş üstü için kullanıyor.

Danimarka Johnson and Johnson aşısını tamamen aşılama programından çıkardı Norveç de AstraZeneca'yı kullanmıyor.

Her iki aşının sebep olduğu pıhtı atması vakalarında da aşıyı olan kişide çok düşük seviyede trombosit görüldü.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşıların güvenliğini incelemeye ve testlere devam ediyor. Johnson&Johnson ile AstraZeneca için EMA resmi değerlendirmesi hala yararın risklerden çok daha yüksek olduğu yönünde.

Kaynak: Euronews