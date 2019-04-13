Belçikalı 50 genç: Buyurun ben Müslümanım

Belçika İslam Federasyonu (BİF) tarafından Başkent Brüksel'in yanı sıra Anvers, Charleroi, Gent, Liege ve Namur şehirlerinde düzenlenen söz konusu etkinlikle, 50 genç Müslüman, yaklaşık 10 bin kişiyle birebir görüştü.

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belçika İslam Federasyonu Dış İlişkiler Başkanı Ömer Sıkıer, "Bugün Belçika'nın merkezinde güller dağıtıyoruz. Bu çalışmamızın hedefi Belçika'da yaşadığımız olumsuzluklar, ön yargılar ve İslam karşıtlığının karşısına geçebilmek." diye konuştu.

Sıkıer, insanların İslam'ı tanımadıkları için kendilerine korkarak ya da ön yargıyla yaklaştığını, buna karşılık kendilerinin de Müslümanlar olarak gül dağıtarak ön yargıları bertaraf etmeye çalıştıklarını anlattı.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın (IGMG) bu yıl beşinci kez düzenlediği etkinlik çerçevesinde Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İtalya, Avustralya ve Kanada'da stantlar açıldı.

Gönüllü gençler, cadde ve meydanlara kurulan stantlarda, 210 binden fazla kişiye gül ve İslam dinini anlatan broşür dağıttı.