Belediye başkanından garip teklif

Mont Blanc Dağı'nın eteklerindeki Saint-Gervais kasabasının Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex, bu öneriyi "tedbirsizce davranan dağcıların dikkatini çekmek" için yaptığını söyledi.

Peillex'e göre, dağcıların ölümcül bir kaza yaşamaları ihtimaline karşılık Mont Blanc'a tırmanmadan önce, 10 bini cansız bedenin alınması, 5 bini ise cenaze işlemleri için olmak üzere 15 bin euro depozito ödemesi gerekiyor.

Peillex önerisini, "Herkes kuralları çiğneyen aptallar için bunun sonuçları olduğunun farkında olsun. Onlar için insani sonuçları var çünkü ölebilirler. Öte yandan ölü bedeni aramaya ya da onları kurtarmaya gidecek olan kurtarma ekipleri için de insani sonuçları var" şeklinde açıkladı.

İtalya'da Aosta Vadisi bölgesinde dağcılar kendi dikkatsizlikleri sonucu yaptıkları kurtarma çağrılarının faturasını ödemek zorunda.

Saint Gervais Belediyesi de bu uygulamayı takip ederek dağ arama kurtarma çalışmalarının ücretsiz oluşunu yeniden tartışmaya açmak istiyor.

Peillex, "Bu gerçek bir kurtarma çalışmasının ücretsiz olmasını engellemez. Ancak bu gerçek bir yardım için geçerli. Risk almak isteyenler ya da emirlere uymayanlardan kaynaklanan kazalar için geçerli değil" şeklinde konuşuyor.

Kaynak: Euronews