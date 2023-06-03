Beraat sonrası Tarık Ramazan'dan ilk açıklama

İsviçre'de tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada beraat eden Mısır asıllı İsviçre vatandaşı yazar Tarık Ramazan, temsil ettiği kimlik nedeniyle hedef alındığını savundu.

Ramazan, beraatle neticelenen tecavüz davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bu davada sıradan biri olarak değil belirli bir fikri ve kimliği temsil eden kişi olarak yargılandığı hissine kapıldığı yorumunu yapan Ramazan, İsviçre yargı makamlarından kendisini Tarık Ramazan olarak değil herhangi biri olarak yargılamaları talebinde bulunduğunu söyledi.

"Aksi takdirde dava çoktan kapanırdı." diyen Ramazan, tabanından koparılmasını hedefleyen nefret ve medyatik lince maruz kaldığını belirtti.

Hakkında ağır suçlamalarda bulunanlardan birinin aşırı sağcı olduğuna dikkati çeken Ramazan, davanın başından beri kendisini tehdit eden aşırı sağcı çevreyle iltisaklı kişinin ise şu an Fransa'da tutuklu bulunduğunu anlattı.

"AMAÇ BAŞTAN BELLİYDİ, KARİYERİMİ BİTİRMEK"

Ramazan, "Avrupalı Müslümanların varlığını temsil eden bir figür olduğum için hedef alındım." dedi.

Hakkında suç duyurusunda bulunan kişilerin birbirlerini tanıdıklarını ve kendisini hedef alan kitabın yazarı Caroline Fourest ile diğer "düşmanları" Alain Soral ve Jean-Claude Elfassi ile bağlantılı olduklarını söyleyen Ramazan, "Amaç baştan belliydi, kariyerimi bitirmek." diye konuştu.

Kendisi üzerinden Müslümanların da suçlu gösterilmesini amaçlayan bir operasyon yürütüldüğünü savunan Ramazan, "Bir fikrin sağlamlığı, onu ifade edenin mükemmelliğiyle ölçülmez." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün bunlara rağmen hala hız kesmeden entelektüel düzeyde üretmeye devam ettiğini belirten Ramazan, Şifa Enstitüsü bünyesinde yemek adabını da içeren çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Ramazan, önüne konulan engellere rağmen anlatımlarını ve çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

BERAATİNE KARAR VERİLMİŞTİ

İsviçre vatandaşı yazar Tarık Ramazan, 5 Mayıs'ta Cenevre'de görülmesine başlanan davada 2008'de yaşandığı iddia edilen tecavüz suçlamasıyla yargılanıyordu. Suçlamalar, takma ismi "Brigitte" olan İsviçreli kadın tarafından yöneltilmişti.

Mahkemenin beraat kararının ardından davacı kadın, kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

Time dergisi tarafından 2004'te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Ramazan, Oxford Üniversitesinde profesör olarak görev yapmıştı.

RAMAZAN, FRANSA'DA DA BENZER SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Tarık Ramazan hakkında Fransa'da da 2009-2016 yıllarında 4 kadına tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma yürütüldü.

Paris Savcılığı, Ramazan'ın dosyasının Temmuz 2022'de ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulunmuştu.

Ramazan, Fransa'da 2018 yılında 9 aydan fazla tutuklu kalmış, aynı yılın kasım ayında adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tarık Ramazan, Fransa'daki suçlamaları da reddediyor.

Konferansları Fransa'da özellikle kalabalık genç gruplarca takip edilen Tarık Ramazan'ın etkili Müslüman kimliği nedeniyle hedef alındığı ileri sürülüyor.