Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın açılışı için son hazırlıklar tamamlanmak üzere

Almanya'nın başkenti Berlin'de yıllardır faaliyete girmesi beklenen ve 31 Ekim'de açılacağı duyurulan Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda (BER) son hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

BER Genel Müdürü Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, havalimanının son durumuyla ilgili Berlin'de görev yapan yabancı gazetecilere bilgi verdi.

Daldrup, havalimanının açılışı için son aşamaya geldiklerini ve figüran yolcularla denemelere başladıklarını ifade ederek, günde bin figüran yolcu ve 450 personelle denemelerin sürdüğünü söyledi.

Denemeler için yaklaşık 10 bin figüran yolcu ve yaklaşık 8 bin bagaj kullanıldığına işaret eden Daldrup, bu denemeler sayesinde eksiklikleri giderdiklerini kaydetti.

Daldrup, 31 Ekim'de yeni havalimanının açılacağını ve Berlin'deki Tegel Havalimanı'nın ise 8 Kasım'da kapatılmasının planlandığını duyurdu.

2006'da temeli atılan ve Haziran 2012'de hizmete girmesi beklenen BER, o dönemde yangın söndürme sistemi ve inşaat hataları nedeniyle bir türlü açılamamıştı.

Kaynak: AA