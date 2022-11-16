Berlin Eyalet Meclis seçimleri yenilenecek

Almanya’da Berlin Eyaleti Anayasa Mahkemesi, 26 Eylül 2021’de Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisleri için yapılan seçimlerdeki aksaklıklar ve hatalar nedeniyle seçimlerin tümüyle yenilenmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ludgera Selting, 26 Eylül’de 2021’de Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisleri için yapılan seçimlerin geçersiz olduğunu ve tümüyle yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Selting, seçimler öncesinde ve seçimler sırasında “çok sayıda ağır hatalar” yapıldığını, bunların milletvekili dağılımı ve parlamentonun oluşumu üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti.

Seçimler sırasında “eşitlik ve özgürlük” gibi temel ilkelerinin ihlal edildiğini aktaran Selting, seçimlerdeki hataların “çokluğundan ve ağırlığından” dolayı seçimlerin tümüyle yenilenmesinin uygun görüldüğünü ifade etti.

Böylelikle Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisleri seçimlerinin 90 gün içinde yapılması gerekiyor.

Berlin Seçim Kurulu Başkanı Stephan Bröchler seçimlerin muhtemelen 12 Şubat’ta düzenleneceğini bildirdi.

Genel seçimler de kısmen tekrarlanacak

Berlin'de 26 Eylül 2021'de Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclislerinin yanı sıra genel seçim ve konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylaması da yapılmıştı.

Federal Meclis ise 11 Kasım’da, seçimlerde yaşanan aksaklıklar ve hatalar sebebiyle genel seçimlerin kısmen tekrarlanması kararını vermişti. Bu karara göre, Berlin'deki 2 bin 257 oy kullanma merkezinden 431'inde genel seçimler yenilenecek.

Seçim günü oy kullanma merkezlerine eksik oy pusulası gönderildiği, bu nedenle tekrar pusula bastırılmak zorunda kalındığı belirtilmiş, bazı seçim merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlenmişti. Aynı gün koşulan maraton nedeniyle özellikle şehir içindeki bazı caddelerin kapalı olması dolayısıyla oy pusulalarının seçim merkezlerine ulaştırılamadığı, birçok seçim merkezinin de sandıkların kapandığı saat 18.00'den sonra uzun süre açık kaldığı ifade edilmişti.