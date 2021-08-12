Berlin'de Soğuk Savaş'ı aratmayan olay: Rus ajanı çıktı

Almanya’nın başkenti Berlin’deki İngiltere Büyükelçiliği’nde çalışan bir İngiliz diplomat, para karşılığında Rus istihbaratına belge sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Alman savcılığından yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki David S. isimli İngiliz vatandaşının “yabancı bir gizli servis için” çalıştığı, belge ve bilgi sızdırdığı tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasından sonra David S.’nin Potsdam’da gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılık, David S.’nin Kasım 2020’den beri en az bir kez Rus istihbarat servisinin temsilcisine bilgi sızdırdığını ve bunun karşılığında ödeme aldığını doğruladıklarını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer, konunun ciddiye alındığını belirterek, Alman topraklarında müttefik devletler aleyhine casusluk yapmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakanlık, Alman savcıların soruşturmalarını yakından izleyeceğini vurguladı.