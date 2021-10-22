Berlusconi beraat etti

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, kamuoyunda "Bunga Bunga" adıyla bilinen partilerin tanıklarına sessiz kalmaları için rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Siena kentindeki mahkeme, kamuoyunda "Ruby Ter" adıyla anılan davada yargılanan 85 yaşındaki Berlusconi hakkındaki kararını açıkladı.

Berlusconi, 2010'da evinde düzenlediği partilerin içeriğine ilişkin yargıya bilgi vermemesi için piyanist Danilo Mariani ve başkalarına ödeme yaptığı suçlamalarından yargılandığı davada beraat etti.

Savunma tarafı, Mariani'ye yapılan ödemelerin kendisinin hak edişi olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti de davaya konu iddiaların gerçekleşmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Berlusconi'nin avukatı Federico Cecconi, kararın ardından, müvekkilinin sonuçtan memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: Euronews