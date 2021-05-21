Berlusconi hakkındaki davaların askıya alınması isteniyor

İtalya'da savcılar Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin sağlık durumu çok kötü olduğu için hakkında sürdürülen görgü şahitlerine rüşvet davasının askıya alınmasını talep etti.

Geçen yıl eylül ayında Covid-19'a yakalandıktan sonra sık sık hastaneye kaldırılan Berlusconi'nin kötüleşen sağlık durumu gündem olmuştu.

Savcı Tiziana Sicilano "Berlusconi'nin ciddi bir hastalığı olduğuna gerçekten inanıyoruz. Muayeneler ve tıbbi raporlar da bunu doğruluyor," ifadelerini kullandı.

Berlusconi hakkındaki başka bir davanın duruşmasında konuşan Sicilano, Berlusconi'nin davalardan geçici bir süre muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Yargıç, Berlusconi'nin durumunun diğer müdafilerden ayrılıp ayrılmamasının 26 Mayıs'ta yapılacak duruşmada karar verecek.

Eski başbakan 2013 yılında başlayan ve 18 yaşından küçük bir hayat kadını ile birlikte olduğu iddiasıyla açılan davadaki şahitlere sessiz kalmaları karşılığında rüşvet vermekle itham ediliyor. Berlusconi ise iddiaları reddediyor.

Berlusconi hafta başında hastaneden taburcu edildi

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin 11 Mayıs Salı gününden itibaren tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele hastanesinden 16 Mayıs'ta taburcu edilmişti.

Berlusconi, eylül ayındaki Kovid-19 tedavisi sonrasında kalp rahatsızlıkları geçirirken, son olarak martta bir, nisanda da iki kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Euronews