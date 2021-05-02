Berlusconi hastaneden çıktı

İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi hastanede 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. 6 Nisan'da Fransa'nın güneyinde yaşayan kızının yanında Paskalya kutlamalarına katılan 84 yaşındaki eski politikacı, test yaptırmak amacıyla Milano yakınlarındaki hastaneye kaldırılmıştı.

İtalyan basını ise geçen eylülde koronavirüse yakalanan medya patronunun akciğer inflemasyonunun yeniden nüksettiğini ileri sürdü.

Ayrıca doktorların, Berlusconi'nin hastaneden ayrılmasını evinde bir odanın tam teşekküllü hastane odasına dönüştürülmesi şartıyla kabul ettiği de belirtildi.

Koronavirüsü atlatmasının ardından 4 defa test için hastaneye giden eski politikacı, iki hafta önce de 'rutin' sağlık kontrolü için hastanenin yolunu tutmuş, bu sebeple hakkında görülen bir davaya katılamamıştı.

2016'da açık kalp ameliyatı geçiren Berlusconi, ocak ayında kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eski politikacı ayrıca prostat kanserini de yenmeyi başarmıştı.

Kaynak: Euronews