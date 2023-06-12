Berlusconi hayatını kaybetti

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.

1994 ile 2011 yılları arasında üç İtalyan hükümetine liderlik eden ve Forza Italia partisinin mevcut iktidar koalisyonunun küçük ortaklarından biri olduğu medya patronu, bir süredir lösemi hastasıydı.

Berlusconi, seks skandalları, sayısız yolsuzluk iddiası ve vergi kaçakçılığı mahkumiyetiyle lekelenen bir kariyere rağmen 2017'de siyasi bir geri dönüş yaparak İtalya'nın en gösterişli politikacılarından biriydi.

Bu bahar Milano'daki San Raffaele hastanesinde kronik miyelomonositik lösemiye bağlı bir akciğer enfeksiyonu tedavisi görerek altı hafta geçirdi ve tekrar hastaneye kaldırıldı.

1936'da Milano'da orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Berlusconi, İtalya'nın en büyük ticari yayıncısı Mediaset'i kurmadan önce iş kariyerine emlak geliştirme alanında başladı. Ayrıca 1986 ve 2017 yılları arasında AC Milan futbol kulübünün sahibiydi.

Forza Italia 1993'te kuruldu. Bir yıl sonra Berlusconi, daha önce bir devlet dairesi olmadan seçilen ilk başbakan oldu ve 2001 ile 2006 arasındaki ikinci görev süresi, ikinci döneminden bu yana herhangi bir İtalyan liderinin en uzun süre görev yaptığı dönem oldu. Dünya Savaşı. 2008'de yeniden iktidara geldi ancak 2011'de şiddetli bir borç krizi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Berlusconi, 2012'nin sonlarında vergi kaçakçılığından hüküm giydi ve bir yıllık cezasını Milano'daki bir yatılı evde yarı zamanlı toplum hizmeti yaparak çekti. Göreve aday olma yasağı, Forza Italia'nın Lig ve İtalya'nın Kardeşleri ile koalisyona girdiği ancak yönetmek için gereken% 40'ın altında kaldığı 2018'deki genel seçimler için zamanında kaldırıldı.

2019'da Berlusconi, Avrupa parlamentosunda bir sandalye kazandı ve Ekim 2022'deki genel seçimlerde partisi, Giorgia Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri liderliğindeki bir koalisyonda iktidara geri döndü. Berlusconi de senatör seçildi.

Il Cavaliere (şövalye) lakaplı Berlusconi, İtalyan siyasetinde genellikle "kral yapıcı" olarak görülüyordu.

2016'da arızalı bir aort kapağını değiştirmek için ameliyat oldu ve Eylül 2020'de Covid nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Mart 2022'de "sembolik bir evlilik" yaptığı Forza Italia milletvekili 33 yaşındaki Marta Fascina ile ilişkisinden önce iki kez evlendi ve 37 yaşındaki Francesca Pascale ile yedi yıl ilişki içindeydi. beş çocuk tarafından hayatta kaldı.