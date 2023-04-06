Berlusconi lösemi hastalığına yakalandı

Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidar ortağı Forza Italia (FI) Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi’nin bir hafta aradan sonra tekrar hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 86 yaşındaki lider, kardiyovasküler sorunlar sebebiyle bu sabah saatlerinde Milano'daki San Raffaele Hastanesinde kalp-damar cerrahinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Berlusconi'nin bu geceyi hastanede geçireceği, gelecek birkaç gün daha hastanede kalmasının beklendiği belirtildi.

Rahatsızlığı sebebiyle Berlusconi’nin aile üyeleri, partisinden yetkililer, San Raffaele Hastanesine geldi.

Kardeşi Paolo Berlusconi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Durumu stabil, kaya gibi. Bizimki iyi. Bu sefer de başaracak." dedi.

Reuters, 86 yaşındaki siyasetçiye lösemi teşhisi konduğunu açıkladı.

Başbakan Giorgia Meloni de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milano'daki San Raffaele hastanesine kaldırılan Silvio Berlusconi’ye acil şifalar, içten ve sevgi dolu iyi dileklerimi gönderiyorum. Haydi Silvio." ifadelerini kullandı.

Berlusconi'nin partisi Forza Italia Koordinatörü ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de NATO toplantısı için bulunduğu Brüksel’den yaptığı açıklamada, "Silvio Berlusconi, konuşuyor. Daha önceki sorun çözülmediği için hastaneye kaldırıldı." yorumunu yaptı.

Berlusconi'nin partisi FI'nin de parçası olduğu sağ koalisyon iktidarı ortaklarından Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Facebook hesabından "Haydi Silvio, İtalya seni bekliyor." paylaşımında bulundu.

Bu arada, Eylül 2022'de 9 yıl aradan sonra yeniden Senatör seçilen Berlusconi'nin adı bugün Senato'daki bir yoklama sırasında geçince senatörler kendisine alkışlarıyla destek mesajı gönderdi.

Berlusconi'nin 27 Mart'ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

Deneyimli politikacı, daha önce Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmış ve kontroller için 8 gün burada kalmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

Kaynak: Haber Merkezi