Beşşar Esed'in amcasına verilen hapis cezası onandı

Fransa'da, Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'e "kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak"tan verilen 4 yıl hapis cezası onandı.

Paris Temyiz Mahkemesi, Paris Ceza Mahkemesinin Rıfat Esed'e 1996-2016 döneminde kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle verdiği 4 yıl hapis cezasını onadı.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Esed'in, Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı aldı.

Rıfat Esed, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulundu. Amca Esed'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Paris Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2020'de Esed'e 4 yıl hapis cezası vermiş, Esed'in avukatı bu karara itiraz etmişti.

Paris ve Lyon'da çok sayıda lüks emlak sahibi

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Rıfat Esed'in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlakin sahibi olduğu biliniyor.

Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esed'in 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed'i devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü.

84 yaşındaki Esed'in dönem dönem Paris, Londra ve İspanya'nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.