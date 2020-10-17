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Paris'te bıçaklı adam polis tarafından vuruldu

Fransa’nın başkenti Paris’in Val-d’Oise bölgesinde elindeki bıçakla polisi tehdit eden kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Paris'te bıçaklı adam polis tarafından vuruldu

Fransız medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, akşam saatlerine doğru Yvelines bölgesinde elinde bıçakla bir kişi tespit edildi.

Polisi tehdit eden kişi, kaçtığı Val-d’Oise bölgesinde polisin açtığı ateşle öldürüldü.

Kaynak: AA

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