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Bıçaklı saldırıya uğramıştı: Direnemedi

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Avrupa 15.10.2021, 17:35
Bıçaklı saldırıya uğramıştı: Direnemedi

Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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#İngiltere #bıçaklı saldırı #David Amess
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