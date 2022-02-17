Biden ve Almanya Başbakanı Scholz görüştü

Görüşmeye dair Almanya hükümet sözcüsü açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Biden ve Scholz, Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılıklarını yineledi.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı riskinin devam ettiğini belirtti.

Rus birliklerinin Ukrayna sınırından önemli boyutta geri çekilmesinin de henüz gözlemlenmediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğine" ilişkin açıklamalarının ise memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.