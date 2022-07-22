Bild: Almanların çoğu artık daha az duş alıyor

Alman tabloid Bild, INSA tarafından gazete adına yürütülen bir anketin sonuçlarını açıkladı.

Bir Alman araştırma enstitüsü olan INSA'ya göre, katılımcıların yüzde 62'si duş sürelerini azalttıklarını ve şimdi birkaç hafta öncesine göre daha az sıklıkta duş aldıklarını söyledi.

Üçte birinden biraz fazlası (yüzde 35) alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Bild, en düşük gelir grubundakilerin, diğer tüm gelir gruplarına göre daha önemli bir davranış değişikliği bildirdiğini söyledi.

Ankete katılanların neredeyse yarısı (yüzde 45) INSA'ya, potansiyel olarak şiddetli bir kış öncesinde acil durum jeneratörü satın almak veya bunu yapmayı planlamak gibi bazı hazırlıklar yaptıklarını da söyledi.

Neredeyse benzer bir pay (yüzde 44) yüksek enerji fiyatlarına karşı bir protestoya katılmaya hazır olduklarını, ancak yüzde 50'si böyle bir etkinliğe katılmayacağını söyledi.

Alman yetkililer ve medya, bir süredir enerji tüketimini azaltmanın bir yolu olarak duş alma süresini kısaltmaya çalışıyor.

Bild, Nisan ayında Rusya'nın potansiyel bir enerji ithalatı ambargosu korkusuyla daha az duş almanın faydalarını öven bir haber yayınladı.

Perşembe günü erken saatlerde, Rusya'nın enerji devi Gazprom, planlı bir bakım döneminin ardından Kuzey Akım boru hattından gaz akışına yeniden başladı. Hareket, Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 6'dan fazla düşürdü.